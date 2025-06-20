В Кремле описали реакцию России на возможную ликвидацию верховного лидера Ирана

Кремль резко осудит возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News.
Он подчеркнул, что Москва отреагирует крайне отрицательно на подобное развитие событий.
«Очень отрицательно, мы это решительно осудим», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с заявлением, в котором обозначил одну из целей возможной военной операции против Ирана — устранение верховного лидера исламской республики Хаменеи. Кац прямо заявил, что «прекращение существования» аятоллы входит в перечень целей операции.
Прежде российский лидер Владимир Путин решительно осудил саму возможность обсуждения ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи, назвав подобные рассуждения абсолютно недопустимыми. Российский лидер подчеркнул, что такие заявления выходят за рамки цивилизованного диалога.
Кроме того президент сообщил о выдвижении им конструктивного предложения по урегулированию иранского вопроса, подчеркнув, что окончательное решение остается за властями Ирана и Израиля. Путин особо подчеркнул, что Россия ничего никому не навязывает, а просто говорит о том, как видит возможный выход из ситуации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал противоположную точку зрения. По его словам, ликвидация Хаменеи вовсе не приведет к эскалации ирано-израильского конфликта, а, наоборот, поспособствует его завершению.
Западные СМИ сообщали, что планы Израиля по устранению иранского лидера могли быть сорваны из-за отсутствия одобрения со стороны США. В частности, отмечалось, что президент Дональд Трамп не поддержал эту инициативу.
Вместе с тем Нетаньяху заявил, что Иран якобы дважды пытался организовать покушение на Трампа. Однако израильский премьер не привел конкретных доказательств этих утверждений. Он также назвал Израиль «защитником свободы на Ближнем Востоке», борющимся с терроризмом.
Израильский посол в Москве Симона Гальперин сообщила, что Израиль не ставит себе никаких «границ» и «сроков» по окончанию военной операции против Ирана. По словам дипломата, на сегодняшний день еврейское государство не видит возможности урегулирования конфликта с Ираном невоенным путем.