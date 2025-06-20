В Кремле описали реакцию России на возможную ликвидацию верховного лидера Ирана

Кроме того президент сообщил о выдвижении им конструктивного предложения по урегулированию иранского вопроса, подчеркнув, что окончательное решение остается за властями Ирана и Израиля. Путин особо подчеркнул, что Россия ничего никому не навязывает, а просто говорит о том, как видит возможный выход из ситуации.