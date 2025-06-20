На модернизацию тепловых сетей Омска могут выделить дополнительные 195 млн рублей

В Омске может быть направлено около 195 миллионов рублей на модернизацию и ремонт изношенных тепловых сетей. Средства предполагается заложить в тариф на тепло. Однако окончательное решение зависит от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая должна одобрить новые тарифные изменения. Это связано с необходимостью превышения предельного индекса тарифов, которое должно быть согласовано ФАС России. Эти меры призваны повысить надежность системы тепло- и горячего водоснабжения, что особенно важно в условиях критического состояния коммунальной инфраструктуры.