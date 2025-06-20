На модернизацию тепловых сетей Омска могут выделить дополнительные 195 млн рублей

В Омске может быть направлено около 195 миллионов рублей на модернизацию и ремонт изношенных тепловых сетей. Средства предполагается заложить в тариф на тепло. Однако окончательное решение зависит от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая должна одобрить новые тарифные изменения. Это связано с необходимостью превышения предельного индекса тарифов, которое должно быть согласовано ФАС России. Эти меры призваны повысить надежность системы тепло- и горячего водоснабжения, что особенно важно в условиях критического состояния коммунальной инфраструктуры.
По данным экспертов, износ теплосетей в Омске превышает 70%. В отопительный сезон 2024−2025 годов подразделениями АО «Тепловая компания» было произведено 1606 аварийных отключений (+26% по сравнению с предыдущим сезоном) для устранения повреждений и проведения профилактических работ. Общее количество объектов, попавших под отключение, превысило 12 000. Ситуация требует немедленных действий для предотвращения дальнейшего ухудшения качества услуг ЖКХ.
После корректировки тарифа размер платы за тепло для граждан, обслуживаемых АО «Омск РТС» через сети «АО “Тепловая компания”, может увеличиться в среднем на 130 рублей сверх запланированного уровня. При этом конкретные суммы платежей будут зависеть от различных факторов и могут отличаться для разных потребителей.
Данное предложение уже получило одобрение депутатов Омского городского совета. Далее оно будет рассмотрено Региональной энергетической комиссией, а затем направлено в ФАС для окончательного утверждения. Если решение будет принято, дополнительные средства позволят провести масштабную модернизацию теплосетей, что поможет сократить количество аварий и улучшить качество коммунальных услуг для омичей.