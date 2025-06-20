Кочарян назвал арест Карапетяна национальным позором Армении

В Армении возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна, которого назвал «негодяем» премьер-министр страны Никол Пашинян. Бизнесмен и политик вступили в перепалку после того, как Пашинян жестко раскритиковал армянскую церковь и потребовал назначить для нее нового главу. Кто такой Самвел Карапетян, с чего начался его конфликт с премьер-министром и за что в отношении него возбудили дело — в материале «Вечерней Москвы».