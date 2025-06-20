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Кочарян назвал арест Карапетяна национальным позором Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал арест российского миллиардера, владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна, «национальным позором». Свою оценку ситуации с бизнесменом он опубликовал на своей странице в Facebook*.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал арест российского миллиардера, владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна, «национальным позором». Свою оценку ситуации с бизнесменом он опубликовал на своей странице в Facebook*.

Кочарян считает, что арест крупного инвестора и мецената, «без оснований брошенного в тюрьму за защиту Армянской апостольской церкви», является «очередным позорным поступком карманной судебной системы».

По мнению экс-президента, выход из сложившейся ситуации возможен только через смену власти в республике.

В противном случае, считает Кочарян, Армения «быстро скатится к тотальной диктатуре с непредвиденными последствиями для нашей государственности».

В Армении возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна, которого назвал «негодяем» премьер-министр страны Никол Пашинян. Бизнесмен и политик вступили в перепалку после того, как Пашинян жестко раскритиковал армянскую церковь и потребовал назначить для нее нового главу. Кто такой Самвел Карапетян, с чего начался его конфликт с премьер-министром и за что в отношении него возбудили дело — в материале «Вечерней Москвы».

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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