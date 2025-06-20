Тарифы на отопление изменят ради срочного ремонта тепловых сетей

В настоящее время, по данным мэрии, текущий уровень износа тепловых сетей Омска превышает 70%. Только за минувший отопительный сезон 2024−2025 годов АО «Тепловая компания» зафиксировало 1606 аварийных отключений, что на 26% больше показателей предыдущего сезона. Всего профилактические и ремонтные работы затронули более 12 тысяч объектов жилищно-коммунального хозяйства.