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Тарифы на отопление изменят ради срочного ремонта тепловых сетей

Федеральная антимонопольная служба рассмотрит вопрос о дополнительном финансировании модернизации теплосетей Омска.

Источник: AP 2024

В случае одобрения тарифного решения на ремонт тепловых коммуникаций в течение года будет направлено около 195 млн рублей. Эти средства позволят улучшить надежность системы теплоснабжения и качество горячего водоснабжения в городе.

В настоящее время, по данным мэрии, текущий уровень износа тепловых сетей Омска превышает 70%. Только за минувший отопительный сезон 2024−2025 годов АО «Тепловая компания» зафиксировало 1606 аварийных отключений, что на 26% больше показателей предыдущего сезона. Всего профилактические и ремонтные работы затронули более 12 тысяч объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках предлагаемого тарифного решения платежи за теплоснабжение для потребителей АО «Омск РТС», получающих услуги через сети АО «Тепловая компания», могут увеличиться в среднем на 130 рублей сверх запланированного уровня. Конкретный размер корректировки будет зависеть от индивидуальных параметров.

Проект решения уже получил одобрение депутатов Омского городского совета. Документ проходит рассмотрение в Региональной энергетической комиссии, после чего будет направлен на окончательное согласование в ФАС России.