Чета Якищик из Красноярского края отметила золотую свадьбу

Николай и Галина из Тюхтета отпраздновали юбилей семейной жизни. Супруги вместе 50 лет. В краевом Агентстве ЗАГС рассказали, что в домашней обстановке их поздравили специалист отдела Юлия Федотко, председатель Совета ветеранов Иван Мельников и заместитель главы Тюхтетского округа Дмитрий Рейфегерст.
Николай Александрович долгое время работал директором Тюхтетского коопзверопромхоза. В его копилке есть орден Дружбы народов. Галина Михайловна же трудилась в родильном отделении районной больницы. Она является ветераном края, сейчас на заслуженном отдыхе, но принимает активное участие в мероприятиях медиков-ветеранов.