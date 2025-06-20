Чета Якищик из Красноярского края отметила золотую свадьбу

Николай Александрович долгое время работал директором Тюхтетского коопзверопромхоза. В его копилке есть орден Дружбы народов. Галина Михайловна же трудилась в родильном отделении районной больницы. Она является ветераном края, сейчас на заслуженном отдыхе, но принимает активное участие в мероприятиях медиков-ветеранов.