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Чета Якищик из Красноярского края отметила золотую свадьбу

Супруги из Тюхтета отметили золотую свадьбу.

Источник: Агентство ЗАГС Красноярского края

Николай и Галина из Тюхтета отпраздновали юбилей семейной жизни. Супруги вместе 50 лет. В краевом Агентстве ЗАГС рассказали, что в домашней обстановке их поздравили специалист отдела Юлия Федотко, председатель Совета ветеранов Иван Мельников и заместитель главы Тюхтетского округа Дмитрий Рейфегерст.

Николай Александрович долгое время работал директором Тюхтетского коопзверопромхоза. В его копилке есть орден Дружбы народов. Галина Михайловна же трудилась в родильном отделении районной больницы. Она является ветераном края, сейчас на заслуженном отдыхе, но принимает активное участие в мероприятиях медиков-ветеранов.