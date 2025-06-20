75 лет назад Сталин написал статью «Марксизм и вопросы языкознания»

«Яфетический» — это выдуманное псевдонаучное понятие, нечто, что роднит между собой языки рабочего класса всех стран и всех эпох. Эту идею Марр продвигал на полном серьезе, пытаясь даже доказать, что язык армянского простонародья похож на язык грузинского простонародья, и что русский язык на каком-то этапе, был ближе к грузинскому чем к другим славянским. В реальности даже латинский и санскрит являются более близкими к русскому языку, поскольку они, в отличие от грузинского, относятся к индо-европейской группе. Но Марр отрицал концепцию языковых семей как таковую. Языки якобы вообще не могут разделяться. Все они произошли из небольшого набора общих для людей трудовых выкриков, и могут лишь трансформироваться в ходе социальных перемен и скрещиваться между собой.