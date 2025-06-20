Ядерное облако накроет 12 стран: назван сценарий войны Ирана и Израиля

Никулин подчеркнул, что обезопасить территории от радиоактивных осадков будет нереально. По его словам, радиоактивное облако поднимается в верхние слои атмосферы, смешивается с тучами, а где радиоактивные дожди выпадут — будет загрязненная местность. Там люди будут страдать от онкологических заболеваний. Обезопасить территории от этого очень сложно. Эксперт отметил, что если точно знать, где радиоактивные осадки выпадут, то там нужно тут же снимать верхний слой почвы.