Ядерное облако накроет 12 стран: назван сценарий войны Ирана и Израиля

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что удар по строящейся атомной электростанции «Бушер» в Иране приведет к катастрофе, сравнимой с Чернобыльской. Бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин рассказал aif.ru, какой ущерб возможен в результате поражения АЭС и какие страны может накрыть радиоактивное облако.
12 стран могут пострадать в результате поражения АЭС.
В результате возможного поражения Израилем атомной электростанции «Бушер» в Иране могут пострадать больше десяти стран, включая Россию, заявил aif.ru Никулин. По его словам, удар по АЭС приведет к выбросу большого количества радиоактивного материала, который пойдет в зависимости от ветра — на север, юг, восток или запад. Он отметил, что образуется радиоактивное облако, маршрут которого неизвестен, поскольку вычислить его очень трудно.
Эксперт уточнил, что под радиоактивное облако могут попасть страны, которые окружают АЭС в радиусе 2−3 тысяч километров. При этом все будет зависеть от того, в какой воздушный поток оно попадет. Никулин отметил, что под угрозой могут находиться Пакистан, Индия, Саудовская Аравия или тот же Израиль.
«Это могут быть Иордания, Ирак, Сирия, Турция, Египет. Может также и до России дойти. По крайней мере до южных регионов — Дагестан, Чечня. Может дойти и до акватории Каспийского моря, а там пострадают Казахстан, Туркмения, в России — Астраханская область, Калмыкия», — сказал собеседник издания.
Последствия приведут к катастрофе, сравнимой с Чернобыльской.
Никулин подчеркнул в разговоре с aif.ru, что последствия от поражения иранской АЭС могут быть схожи с теми, что были в результате взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. По его словам, это приведет к долговременному загрязнению местности. Он отметил, что также неминуем и рост онкологических заболеваний среди населения на пораженных территориях.
«Чернобыль взорвался в 1986 году, прошло уже практически 40 лет, а до сих пор многие территории считаются опасными для проживания. То же самое может произойти и при поражении АЭС в Иране», — сказал Никулин.
Эксперт добавил, что нет никакой военной целесообразности наносить удар по АЭС в Бушере, поскольку она не вырабатывает оружейный плутоний, который можно использовать. При этом он не исключил, что Израиль все же может пойти на такой шаг.
«Поэтому это мера, скажем так, социального геноцида — просто нанести максимальный ущерб стране, которую США и Израиль относят к злу. Я надеюсь, что Израиль не пойдет на такой шаг, потому что это уже будет военное преступление без срока давности», — сообщил он aif.ru.
Обезопасить территории будет нереально.
Никулин подчеркнул, что обезопасить территории от радиоактивных осадков будет нереально. По его словам, радиоактивное облако поднимается в верхние слои атмосферы, смешивается с тучами, а где радиоактивные дожди выпадут — будет загрязненная местность. Там люди будут страдать от онкологических заболеваний. Обезопасить территории от этого очень сложно. Эксперт отметил, что если точно знать, где радиоактивные осадки выпадут, то там нужно тут же снимать верхний слой почвы.
«Я считаю, это нереальной задачей. Реальной задачей может быть давление на Израиль, чтобы заставить его отказаться от подобных безумных планов», — заявил Никулин.