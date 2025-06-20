В Красноярском крае за неделю зарегистрировано 1506 случаев укусов клещей

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Красноярском крае за последнюю неделю 1506 жителей обратились с жалобами на укусы клещей, среди которых 277 — дети. При этом активность этих членистоногих продолжает оставаться высокой.
С начала сезона на укусы клещей пожаловались 11 693 человека. Из них 118 граждан заразились клещевыми инфекциями: 55 случаев энцефалита, 51 — боррелиоза, 11 — сибирского клещевого тифа и 1 случай эрлихиоза.
Специалисты продолжают проводить акарицидные обработки, и на сегодняшний день в регионе уже обработано более 4,3 тысячи гектаров территории.
Ранее рассказывали, что Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию клеща.