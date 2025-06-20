Названа самая популярная среди абитуриентов специальность

Абитуриенты чаще всего поступают на информационные технологии и педагогику.
Наиболее востребованными направлениями среди поступающих в российские вузы стали информационные технологии и педагогика. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Петербургском экономическом форуме.
«Мы видим, что тенденции меняются, информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление, нас это тоже очень радует», — рассказал Кравцов в беседе с РБК. Министр отметил, что положительных изменений удалось добиться благодаря внедрению целого ряда мер, среди которых — профориентационная и информационная работа.
По его словам, при поступлении в колледжи школьники все чаще выбирают инженерные, машиностроительные, строительные, медицинские и педагогические специальности. Кроме того, в этом году на 16% выросло число выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, а профильную математику решили сдавать на 10% больше одиннадцатиклассников. Министр добавил, что для дальнейшего развития образования необходимо уделять больше внимания работе с трудными подростками и отстающими учениками.
Ранее стало известно, что российские ведущие вузы существенно повысили стоимость обучения. Наиболее заметный рост отмечен в МФТИ, где обучение на направлении «Прикладная математика и информатика» подорожало с 467 до 767 тысяч рублей. В МГУ стоимость ряда программ, включая «Лечебное дело» и «Востоковедение и африканистику», выросла на 30−40%, передает «360.ru».