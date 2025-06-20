Названа самая популярная среди абитуриентов специальность

По его словам, при поступлении в колледжи школьники все чаще выбирают инженерные, машиностроительные, строительные, медицинские и педагогические специальности. Кроме того, в этом году на 16% выросло число выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, а профильную математику решили сдавать на 10% больше одиннадцатиклассников. Министр добавил, что для дальнейшего развития образования необходимо уделять больше внимания работе с трудными подростками и отстающими учениками.