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В Москве ожидаются дождь и до плюс 18 градусов

Атмосферное давление в столице составит 736 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 89% 755 мм рт. ст. +28°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и температура до плюс 18 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16−18 градусов тепла. В ночь на субботу может похолодать до плюс 11 градусов.

Ветер будет северо-западный, северный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 13−18 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.