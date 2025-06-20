В Москве ожидаются дождь и до плюс 18 градусов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и температура до плюс 18 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 16−18 градусов тепла. В ночь на субботу может похолодать до плюс 11 градусов.
Ветер будет северо-западный, северный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 13−18 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.