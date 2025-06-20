В Красноярске закрыт еще один небезопасный пансионат для пожилых людей

Во время визита судебных приставов в пансионат находились 17 клиентов, среди которых пятеро — лежачие пожилые люди. Приставы вручили владельцу требование о немедленном исполнении судебного решения. В течение суток, отведенных на закрытие, пансионат прекратил свою деятельность.