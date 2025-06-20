Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске закрыт еще один небезопасный пансионат для пожилых людей

В Красноярске на улице Дмитрия Мартынова был закрыт коммерческий дом престарелых из-за серьезных нарушений правил пожарной безопасности.

В Красноярске на улице Дмитрия Мартынова был закрыт коммерческий дом престарелых из-за серьезных нарушений правил пожарной безопасности.

Решение о закрытии учреждения было принято судом, однако его владелец не спешил исполнять это требование.

Во время визита судебных приставов в пансионат находились 17 клиентов, среди которых пятеро — лежачие пожилые люди. Приставы вручили владельцу требование о немедленном исполнении судебного решения. В течение суток, отведенных на закрытие, пансионат прекратил свою деятельность.

Стоит отметить, что всего за неделю до этого судебные приставы также закрыли и опечатали другой небезопасный пансионат для пожилых людей.

Ранее рассказывали, что Бастрыкин потребовал отчет о смерти постоялицы пансионата в Красноярском крае.