В Красноярске закрыт еще один небезопасный пансионат для пожилых людей

В Красноярске на улице Дмитрия Мартынова был закрыт коммерческий дом престарелых из-за серьезных нарушений правил пожарной безопасности.
Решение о закрытии учреждения было принято судом, однако его владелец не спешил исполнять это требование.
Во время визита судебных приставов в пансионат находились 17 клиентов, среди которых пятеро — лежачие пожилые люди. Приставы вручили владельцу требование о немедленном исполнении судебного решения. В течение суток, отведенных на закрытие, пансионат прекратил свою деятельность.
Стоит отметить, что всего за неделю до этого судебные приставы также закрыли и опечатали другой небезопасный пансионат для пожилых людей.
Ранее рассказывали, что Бастрыкин потребовал отчет о смерти постоялицы пансионата в Красноярском крае.