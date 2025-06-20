Скандальный блогер Рустам Солнцев* задолжал в России десятки тысяч рублей: приставы взыщут долг

Суд обязал иноагента Рустама Калганова*, известного по реалити-шоу «Дом-2», выплатить 100 тысяч рублей штрафов, о чем свидетельствуют данные ФССП и судебные документы, с которыми ознакомились РИА Новости.
Как следует из материалов ФССП, в ноябре прошлого года в отношении провокационного интернет-блогера были открыты два исполнительных производства по взысканию задолженности по исполнительным документам. Сумма взыскания по каждому из них достигает 50 тысяч рублей.
Кроме этого, суд назначил Солнцеву* штрафные санкции по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Как следует из материалов дела, 23 августа 2023 года на YouTube-канале, принадлежащем блогеру, было опубликовано видео, содержащее критику действий российских вооруженных сил.
В настоящее время ролик отсутствует в открытом доступе.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.