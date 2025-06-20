Гросси: Тегеран не изготавливал ядерную бомбу на момент начала атак ЦАХАЛ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил мнение, что иранская сторона не занималась созданием ядерной бомбы во время начала ударов со стороны Израиля.
Он ответил на вопрос представителей средств массовой информации о том, создавал ли Тегеран ядерную бомбу.
«Ответ на данный момент “нет”. Но у него было много элементов, ведущих к ней», — сказал Гросси, комментарий опубликовало издание La Nacion.
Кроме того, глава МАГАТЭ заявил о «спекуляциях» на тему того, "сколько времени могло бы потребоваться Тегерану для создания для ядерного оружия.
«Следует с большой осторожностью подходить к хронологическим вопросам. Мы все помним трагические заявление о том, что Ираку нужно 45 минут для использования оружия», — добавил он.
Ранее Гросси заявил, что в пределах защитной зоны иранского ядерного объекта в Натанзе зафиксировано незначительное увеличение уровня радиации.