Есть ли у Ирана свой «Орешник»: эксперт оценил шансы Тегерана на победу

«Как передавать сигналы в плазменный слой, когда головка самонаведения идет на скоростях более 5−7 км/с? Это крайне проблематично. Тут надо иметь какие-то технологические хитрости или элементы заблаговременного введения контрольных изменений по курсу полета, по маневрированию или же надо управление ракетой делать совершенно новым», — сказал Попов.