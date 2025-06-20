Есть ли у Ирана свой «Орешник»: эксперт оценил шансы Тегерана на победу

У Ирана появился свой «Орешник». СМИ писали, что российская ракета и иранский «Фаттах» позиционируются как высокоточные и маневренные ракеты, с которыми практически не могут справиться системы ПВО.
Несмотря на некую схожесть, «Орешник» и «Фаттах» — это абсолютно разные и уникальные разработки, отмечают эксперты.
«Фаттах» — иранская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, разработанная Корпусом стражей исламской революции. По некоторым оценкам, ее скорость достигает от 13 до 15 Махов, дальность полета достигает 1400 км. Ракета имеет подвижную боеголовку, а также возможность менять траекторию в полете.
«Орешник» сравнили с иранским «Фаттахом».
«Сравнивать иранские ракеты с “Орешником” нецелесообразно. Иранские ракеты больше похожи на российские “Искандеры” или крылатые ракеты типа X-101, достаточно мощные по ударной силе и по скоростным характеристикам», — отметил в разговоре с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов..
У Ирана есть хорошие возможности в военно-промышленном комплексе и ракетной технике, добавил генерал-майор.
Аналогов «Орешника» не появится еще долго.
Никто в мире не сможет создать аналог российского «Орешника» еще минимум 3−5 лет, таких технологий пока нет нигде, убежден Попов.
Он объяснил, в чем сложность создания подобного оружия.
«Как передавать сигналы в плазменный слой, когда головка самонаведения идет на скоростях более 5−7 км/с? Это крайне проблематично. Тут надо иметь какие-то технологические хитрости или элементы заблаговременного введения контрольных изменений по курсу полета, по маневрированию или же надо управление ракетой делать совершенно новым», — сказал Попов.
Что известно о российском «Орешнике».
Впервые об этом ракетном комплексе стало известно 21 ноября после обращения президента РФ Владимира Путина. Тогда «Орешник» был испытан в боевых условиях.
Командующий РВСН Сергей Каракаев на совещании с главой государства отмечал, что новейший грунтовой ракетный комплекс «Орешник» не имеет аналогов в мире.
О технических характеристиках этого оружия известно достаточно немного. Эксперты считают, что ракета может развивать скорость свыше 10 Махов. В мире нет таких систем ПВО и ПРО, которые могли бы сбить «Орешник».