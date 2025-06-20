Россиянам рассказали, как сильно в июле подорожает газ

«Цены на газ для населения будут стремиться уложиться в уровень инфляции, то есть в районе не больше 10%», — рассказал Юшков в беседе с «Газетой.Ru». Он отметил, что компании, занимающиеся поставкой газа, настаивают на увеличении тарифов, однако государственные органы зачастую ограничивают рост цен, стремясь сдержать инфляционные процессы.