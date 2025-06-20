Россиянам рассказали, как сильно в июле подорожает газ

Цены на газ будут укладываться в уровень инфляции.
В России увеличится стоимость газа в июле на 10%. Об этом сообщил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Цены на газ для населения будут стремиться уложиться в уровень инфляции, то есть в районе не больше 10%», — рассказал Юшков в беседе с «Газетой.Ru». Он отметил, что компании, занимающиеся поставкой газа, настаивают на увеличении тарифов, однако государственные органы зачастую ограничивают рост цен, стремясь сдержать инфляционные процессы.
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С 1 июля в России произойдет очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое в среднем составит 11,9%. Стоимость газоснабжения для населения увеличится примерно на 10,3% по всей стране. Для организаций, занимающихся предоставлением коммунальных и энергетических услуг, тарифы возрастут еще на 11%.