Экс-замминистра обороны Тимур Иванов вскоре узнает о назначенном ему наказании

Заседание по делу Иванова состоится 23 июня, где будет озвучено наказание.
На заседании, запланированном на 23 июня, государственный обвинитель объявит меру наказания для экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Это произойдет в ходе прений сторон по уголовному делу, связанному с обвинениями в хищении 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Также прокурор запросит наказание и для бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова. Об этом рассказал один из участников судебного процесса.
«Судебный процесс по делу Иванова и Филатова выходит на финишную прямую. Уже в понедельник Мосгорсуд планирует провести прения сторон по уголовному делу в отношении фигурантов. На заседании в понедельник прокурор запросит для подсудимых наказание, которое они заслуживают», — передает слова собеседника ТАСС.
Слушания по делу Иванова и Филатова стартовали в Мосгорсуде в конце марта. По просьбе стороны обвинения заседания проходят в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат информацию, относящуюся к государственной тайне.
Обвинительное заключение относится к 2015 году. По данным следственных органов, в указанный период Иванов занимал должность генерального директора АО «Оборонстрой», а Филатов возглавлял подчиненную ему структуру — компанию «Оборонлогистика». Следствие полагает, что оба фигуранта причастны к хищению денежных средств в размере 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у банка «Интеркоммерц» в ходе приобретения двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена». Их планировалось использовать для Керченской переправы, в обход санкций. Иванов и Филатов отрицают свою причастность к предъявленным обвинениям, пишет «Царьград».