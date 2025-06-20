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Экс-замминистра обороны Тимур Иванов вскоре узнает о назначенном ему наказании

На заседании, запланированном на 23 июня, государственный обвинитель объявит меру наказания для экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Это произойдет в ходе прений сторон по уголовному делу, связанному с обвинениями в хищении 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Также прокурор запросит наказание и для бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова. Об этом рассказал один из участников судебного процесса.

Заседание по делу Иванова состоится 23 июня, где будет озвучено наказание.

На заседании, запланированном на 23 июня, государственный обвинитель объявит меру наказания для экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Это произойдет в ходе прений сторон по уголовному делу, связанному с обвинениями в хищении 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Также прокурор запросит наказание и для бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова. Об этом рассказал один из участников судебного процесса.

«Судебный процесс по делу Иванова и Филатова выходит на финишную прямую. Уже в понедельник Мосгорсуд планирует провести прения сторон по уголовному делу в отношении фигурантов. На заседании в понедельник прокурор запросит для подсудимых наказание, которое они заслуживают», — передает слова собеседника ТАСС.

Слушания по делу Иванова и Филатова стартовали в Мосгорсуде в конце марта. По просьбе стороны обвинения заседания проходят в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат информацию, относящуюся к государственной тайне.

Обвинительное заключение относится к 2015 году. По данным следственных органов, в указанный период Иванов занимал должность генерального директора АО «Оборонстрой», а Филатов возглавлял подчиненную ему структуру — компанию «Оборонлогистика». Следствие полагает, что оба фигуранта причастны к хищению денежных средств в размере 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у банка «Интеркоммерц» в ходе приобретения двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена». Их планировалось использовать для Керченской переправы, в обход санкций. Иванов и Филатов отрицают свою причастность к предъявленным обвинениям, пишет «Царьград».