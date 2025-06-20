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В России рассказали о сроках строительства автомобильного моста в КНДР

Автомобильный мост между Россией и КНДР достроят через два года.

Источник: Комсомольская правда

Первый автомобильный мост между Россией и КНДР будет построен в течение двух лет. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.

Чекунков подчеркнул, что строительство идет строго по графику и ведется одновременно с двух сторон. Работы выполняются активно, что позволяет рассчитывать на своевременное завершение проекта.

«Строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — указал он.

Общая протяженность мостового перехода вместе с подъездными дорогами составит 4,7 километра. Длина самого моста — километр, из которых 424 метра находятся на российской территории, а 581 метр — на северокорейской. Ширина конструкции — 7 метров, что предусматривает две полосы движения. Рядом с мостом будет обустроен автомобильный пункт пропуска.

Ранее замминистра транспорта Андрей Никитин сообщил, что беспилотные такси появятся на российских дорогах после 2030 года. В этом вопросе Минтранс РФ не собирается торопиться.