В России рассказали о сроках строительства автомобильного моста в КНДР

Первый автомобильный мост между Россией и КНДР будет построен в течение двух лет. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Чекунков подчеркнул, что строительство идет строго по графику и ведется одновременно с двух сторон. Работы выполняются активно, что позволяет рассчитывать на своевременное завершение проекта.
«Строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — указал он.
Общая протяженность мостового перехода вместе с подъездными дорогами составит 4,7 километра. Длина самого моста — километр, из которых 424 метра находятся на российской территории, а 581 метр — на северокорейской. Ширина конструкции — 7 метров, что предусматривает две полосы движения. Рядом с мостом будет обустроен автомобильный пункт пропуска.
Ранее замминистра транспорта Андрей Никитин сообщил, что беспилотные такси появятся на российских дорогах после 2030 года. В этом вопросе Минтранс РФ не собирается торопиться.