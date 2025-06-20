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Омич выловил рекордного карпа весом 12,6 кг

На озере Старинка прошли экологичные соревнования по спортивной рыбалке.

Источник: Комсомольская правда

В течение четырех дней, 12 −15 июня, в Кормиловском районе под Омском проходил чемпионат по ловле рыбы. В нем поучаствовали 13 парных команд, они состязались в поимке крупных карпов и белых амуров на озере Старинка. Учитывалась только рыба весом от 3 кг.

Как рассказали в аккаунте «Откровенности Кормиловки» по «ВК», жаркая погода не помешала рыбакам поймать несколько центнеров рыбы.

Победители турнира продемонстрировали улов весом 82,8 кг, серебряные призеры — 78,9 кг. Главный трофей соревнований — карп-гигант весом 12,63 кг.

Особенностью чемпионата стал принцип «поймал-отпусти»: всю пойманную рыбу после обязательной фотофиксации и взвешивания выпускали обратно в водоем. Такой подход позволяет сохранять популяцию крупных особей, которые могут расти в озере десятилетиями.

Ранее «КП Омск» сообщила, что снижение уровня кислорода в Оми может погубить чувствительные популяции рыб.