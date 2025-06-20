Омич выловил рекордного карпа весом 12,6 кг

В течение четырех дней, 12 −15 июня, в Кормиловском районе под Омском проходил чемпионат по ловле рыбы. В нем поучаствовали 13 парных команд, они состязались в поимке крупных карпов и белых амуров на озере Старинка. Учитывалась только рыба весом от 3 кг.