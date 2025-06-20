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РИА Новости: СБУ не отменила розыск главы переговорной группы РФ Мединского

СБУ оставила Владимира Мединского в розыске, несмотря на начало переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

СБУ продолжает числить в розыске главу переговорной группы РФ Владимира Мединского, несмотря на начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. При этом, как установило РИА Новости, анализируя официальные данные правоохранительных органов обеих стран, ни один участник украинской делегации не объявлен в розыск в России.

Так, Владимир Мединский продолжает оставаться в розыскной базе СБУ с 30 мая 2024 года. Ранее, в 2018 году, его данные были опубликованы на «Миротворце». Согласно официальным данным украинской спецслужбы, он является единственным представителем российской переговорной группы, в отношении которого действуют розыскные меры.

Согласно данным российского МВД, ни руководитель украинской переговорной группы Рустам Умеров, ни другие высокопоставленные участники — Сергей Кислица, Александр Поклад и Олег Луговской — не числятся в розыскных базах российских правоохранительных органов.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что украинских чиновников уличили в хищении бюджетных средств, предназначенных для организации погребения погибших солдат ВСУ.

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