РИА Новости: СБУ не отменила розыск главы переговорной группы РФ Мединского

СБУ продолжает числить в розыске главу переговорной группы РФ Владимира Мединского, несмотря на начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. При этом, как установило РИА Новости, анализируя официальные данные правоохранительных органов обеих стран, ни один участник украинской делегации не объявлен в розыск в России.