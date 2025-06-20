Красноярский край делится опытом развития креативных индустрий на ПМЭФ

В дискуссии участвовали представители власти, бизнеса, аналитики и эксперты креативных индустрий, которые акцентировали внимание на анализе уже реализованных проектов в различных регионах. Губернатор Котюков отметил, что в настоящее время доля креативных индустрий в экономике края составляет 4%. Он также подчеркнул, что Красноярский край не раз выходил в финал Российской национальной премии Russian Creative Awards и в 2024 году был удостоен высшей награды как самый креативный регион страны.