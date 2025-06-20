Красноярский край делится опытом развития креативных индустрий на ПМЭФ

Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
В ходе работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил участникам панельной сессии «Новая философия экономического роста территорий: ценностно ориентированная креативная экономика» опыт региона в развитии креативных индустрий.
На сессии обсуждалась значимость креативных индустрий для экономического и социального прогресса, формирования новой инфраструктуры и повышения конкурентоспособности страны. Модераторами мероприятия выступили Александр Панин, директор центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова, и Анита Цой, директор Института креативных индустрий ДГТУ.
В дискуссии участвовали представители власти, бизнеса, аналитики и эксперты креативных индустрий, которые акцентировали внимание на анализе уже реализованных проектов в различных регионах. Губернатор Котюков отметил, что в настоящее время доля креативных индустрий в экономике края составляет 4%. Он также подчеркнул, что Красноярский край не раз выходил в финал Российской национальной премии Russian Creative Awards и в 2024 году был удостоен высшей награды как самый креативный регион страны.
Такой успех стал возможен благодаря комплексным мерам поддержки, включая работу Сибирского института развития креативных индустрий, кластеров «Квадрат» и «Каменка», молодежных центров и специализированных учреждений, таких как «Енисей-кино». В регионе предусмотрены различные формы поддержки, включая льготную аренду помещений и продюсирование брендов.
Губернатор подчеркнул важность образования для развития креативных индустрий, отметив, что бизнес активно взаимодействует с университетами. Например, в СФУ открыт Институт гастрономии, который привлекает студентов из разных регионов страны. Котюков отметил, что такие инициативы помогают раскрыть таланты молодежи и способствуют их успешной карьере.
Кроме того, регион активно вовлекает креативное сообщество в задачи по развитию края. На выставке «Россия» на ВДНХ павильон Красноярского края был создан резидентами «Квадрата» и предпринимателями. Объединенная команда работает над созданием одного из первых филиалов национального центра «Россия», который откроется в Красноярске в этом году.
В ходе сессии также обсуждалась глобальная цель — увеличить вклад креативных индустрий до 6% в ВВП страны и обеспечить импортозамещение ключевой продукции местными брендами. Регионы создают необходимые условия для достижения этих целей и готовы делиться опытом друг с другом.