Писатель Цыпкин, «Жигулёвский раф» и ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме известный писатель, сценарист и драматург Александр Цыпкин посетил стенд Самарской области.
В числе первых он осмотрел новейшие тольяттинские беспилотики и Ладу Искру.
Отдельное внимание гость уделил Жигулёвскому рафу — напитку, который уже стал настоящей легендой форума.
«Я Самару люблю. Много раз там выступал. И со спектаклем туда приезжал. Поэтому я зашёл (на площадку Самарской области). Не взять Жигулёвский раф — нельзя», — отметил Цыпкин.
Стенд региона традиционно привлекает внимание участников форума ярким дизайном, актуальными промышленными новинками и, конечно, вкусами, узнаваемыми далеко за пределами самарского региона.
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