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Shot: Иран атаковал офис Microsoft в Израиле

Иран атаковал офис компании Microsoft, расположенный в израильском городе Беэр-Шева. Об этом стало известно в пятницу, 20 июня.

Источник: AP 2024

По предварительным данным, одна из ракет упала на парковке рядом со штаб-квартирой IT-компании, где были припаркованы автомобили.

Уточняется, что Иран выпустил не менее трех ракет в сторону Израиля. По информации местных СМИ, взрыв повредил остекление здания и вызвал пожар, в результате которого загорелись не менее шести автомобилей. Информации о пострадавших нет, передает Telegram-канал Shot.

Накануне стало известно, что в результате ударов Израиля поврежден ядерный реактор и прилегающая территория комплекса в иранском Араке. Также зафиксированы повреждения нескольких башен и других построек на территории комплекса.

Реакции на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в мире разделились. 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана. По словам турецкого лидера, самые ужасные изображения времен Второй мировой войны не могут сравниться с теми фотографиями, которые приходят из анклава, а премьер Израиля своими действиями превзошел немецкого фюрера Адольфа Гитлера.

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