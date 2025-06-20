Омскому суду подыскивают нового председателя

В пятницу, 20 июня 2025 года, Квалификационная коллегия судей (ККС) Омской области объявила о старте приема документов на вакантные должности в инстанциях региона, включая несколько руководящих.
В частности, вакантной объявлена должность председателя Называевского городского суда Омской области. Напомним, на апрельском заседании областной ККС согласована отставка текущего главы инстанции Вячеслава Белоусова, однако его полномочия прекращаются лишь с 30 сентября 2025 года.
Вторая руководящая должность, на которую планируется подобрать кандидата — пост заместителя председателя Куйбышевского районного суда города Омска. Судя по всему, речь идет о руководителе уголовной коллегии инстанции.
Среди других вакантных должностей, по которым стартует прием заявлений, посты судьи Омского районного суда Омской области, а также трех мировых судей — на участки № 4 в Горьковском судебном районе Омской области, № 67 в Октябрьском судебном районе города Омска и № 82 в Советском судебном районе города Омска.
Прием документов от потенциальных кандидатов завершается 28 июля 2025 года, предупреждают в Квалификационной коллегии судей Омской области.