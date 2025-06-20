Омскому суду подыскивают нового председателя

Среди других вакантных должностей, по которым стартует прием заявлений, посты судьи Омского районного суда Омской области, а также трех мировых судей — на участки № 4 в Горьковском судебном районе Омской области, № 67 в Октябрьском судебном районе города Омска и № 82 в Советском судебном районе города Омска.