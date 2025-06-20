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Стало известно возможное место запуска американских ракет по Ирану

I: США могут атаковать Иран с британо-американской базы в Индийском океане.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания не планирует напрямую участвовать в возможных американских бомбардировках Ирана, но разрешит США использовать совместную военную базу Диего-Гарсия. Об этом сообщает британская газета i со ссылкой на осведомлённые источники.

Как отмечает издание, Лондон продолжает надеяться на дипломатическое решение конфликта. Однако параллельно власти королевства прорабатывают различные сценарии на случай военной операции США. Наиболее вероятным вариантом считается предоставление Вашингтону доступа к стратегической базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, где дислоцированы американские бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Эмили Торнберри заявила, что участие британских ВВС в ударах по Ирану нарушило бы международное право. По её словам, применение силы допустимо только для самообороны или защиты союзника, но текущая ситуация не подпадает под эти критерии.

«Лучше всего было бы и не мешать американцам, и не помогать. Если они хотят пользоваться своими базами на Диего-Гарсия, то мы не откажем. Но мы также и не предложим помощь», — подчеркнула Торнберри.

Ранее сообщалось, что США, возможно, нанесут удары по иранскому ядерному объекту в Фордо уже в эти выходные, так как американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы к понедельнику, 23 июня, шок от бомбардировки был максимально сглажен.

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