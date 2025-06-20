ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана

Иран запустил очередную партию ракет в сторону Израиля в ночь на пятницу 20 июня. Об этом информировала пресс-служба Армии обороны Израия (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Системы обороны работают над устранением угрозы», — сказано в релизе, размещенном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Сообщается, что в нескольких регионах Израиля объявлена воздушная тревога. ЦАХАЛ напомнила жителям о необходимости находиться в укрытиях.
Тем временем в США раскрыли неутешительную правду о ПВО Израиля: процент сбитых иранский ракет уменьшается.
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была ядерная программа Ирана.
Ранее сообщалось, что Израиль просит США сбросить на урановый объект в Иране противобункерную бомбу.