Алаудинов назвал священника «дебилом», а потом встретился с ним: чем закончилась история

В свою очередь, Алаудинов отметил, что извинился перед схиигуменом за некорректные слова, не соответствующую ни кавказским, ни мусульманским традициям, а также за то, что принял ложь за истину. Он охарактеризовал верующих как «братьев по оружию, целям и ценностям». Священник и командир «Ахмата» сошлись во мнении, что у православных и мусульман один враг — тот, «против которого сейчас идет борьба на Украине».