Алаудинов назвал священника «дебилом», а потом встретился с ним: чем закончилась история

Алаудинов извинился перед священником, чьи слова, вырванные из контекста, понял неправильно.
Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов извинился перед экс-главой Сочинского подворья Валаамского монастыря, схиигуменом Гавриилом (Виноградовым) после публичной ссоры между ними. Она была связана с высказыванием священника о мусульманах, которое вырвали из контекста. Полная история конфликта Алаудинова и отца Гавриила — в материале URA.RU.
С чего все началось.
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Священник в одной из проповедей сообщил, что Москву ждут серьезные проблемы, если не остановить наплыв иностранцев. Он назвал ислам «неправильной религией», а самих верующих — «целой армией». Священник также выразил мнение, что в случае, если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они (мусульмане — прим. URA.RU) это быстро сделают, МВД не успеет даже пикнуть». После подобного Валаамский монастырь отстранил схиигумена от должности.
Алаудинов же на такие слова отреагировал резко. Он отозвался о священнике, как о «дебиле, который надел рясу». Также командир возмутился из-за отсутствия извинений и факта возбуждения уголовного дела по соответствующей статье.
Общий враг православных и мусульман: Алаудинов извинился перед отцом Гавриилом.
Алаудинов и отец Гавриил сошлись в том, что общий враг мусульман и православных находится на УкраинеФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Позже обе стороны встретились в Ракитном рядом с могилой старца архимандрита Серафима (Тяпочкина). Отец Гавриил и Апти Алаудинов проговорили два часа, после чего заявили об отсутствии разногласий, передает «Царьград».
Священник подчеркнул, что его слова вырвали из контекста проповеди, представив как «врага ислама». Как он уточнил, кто-то пытался внести раздор между представителями православия и ислама, стремясь спровоцировать хаос и кровопролитие в тылу России.
В свою очередь, Алаудинов отметил, что извинился перед схиигуменом за некорректные слова, не соответствующую ни кавказским, ни мусульманским традициям, а также за то, что принял ложь за истину. Он охарактеризовал верующих как «братьев по оружию, целям и ценностям». Священник и командир «Ахмата» сошлись во мнении, что у православных и мусульман один враг — тот, «против которого сейчас идет борьба на Украине».