Участникам СВО хотят разрешить бесплатно провозить багаж

В своем обращении сенатор отметил, что на данный момент практика показывает: ряд авиакомпаний предоставляет участникам СВО повышенные нормы бесплатного провоза багажа. Вместе с тем, по его словам, такие спецтарифы применяются не во всех компаниях и не на постоянной основе.