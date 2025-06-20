Участникам СВО хотят разрешить бесплатно провозить багаж

По мнению сенатора, участники СВО нередко доплачивают за багаж и увеличение нормы ручной клади.
В Минтранс России поступила просьба с предложением предоставить военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции (СВО) и находящимся в отпуске, право на бесплатный провоз багажа и ручной клади сверх установленных норм на авиарейсах. С таким обращением обратился сенатор Айрат Гибатдинов.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральные авиационные правила в целях предоставления права бесплатного провоза багажа и вещей сверх ручной клади военнослужащим [СВО], которые пользуются авиационным транспортном в период отпуска», — сказано в обращении Гибатдинова, направленного на имя главы Минтранса РФ Романа Старовойта.
Гибатдинов подчеркнул, что военнослужащие, принимающие участие в СВО и находящиеся в отпуске, зачастую сталкиваются с проблемой превышения установленных размеров и веса ручной клади из-за необходимости перевозки личных вещей, экипировки и обмундирования. По его словам, в подобных случаях им приходится самостоятельно оплачивать дополнительные расходы за провоз багажа и превышение установленной нормы ручной клади.
В своем обращении сенатор отметил, что на данный момент практика показывает: ряд авиакомпаний предоставляет участникам СВО повышенные нормы бесплатного провоза багажа. Вместе с тем, по его словам, такие спецтарифы применяются не во всех компаниях и не на постоянной основе.
Вопросы регулирования авиаперевозок, включая права отдельных категорий пассажиров, активно обсуждаются в России. Ранее в стране рассматривалась инициатива по узакониванию практики овербукинга и введению дополнительных мер ответственности для авиакомпаний, чтобы повысить доступность авиабилетов и защитить права пассажиров. Эти изменения, как ожидается, позволят более гибко реагировать на потребности различных групп, включая военнослужащих.