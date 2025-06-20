В Крыму 20 населенных пунктов останутся без газа на трое суток

«С 6:00 24 июня в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе “Джанкой — Симферополь” будет прекращено газоснабжение от газораспределительной станции “Софиевка” в пгт. Гвардейское и газораспределительной станции “Журавлевка” в селе Журавлевка», — говорится в сообщении.
Газа временно не будет в домах абонентов, проживающих в поселке городского типа Гвардейское, а также в селах Софиевка, Маленькое, Красное, Первомайское, Урожайное, Чайкино, Солнечное, Красная Зорька, Укромное, Живописное, Совхозное, Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Куприно, Новоандреевка, Харитоновка, Новый Сад и на станции Пролетной.
Пуск газа будет производиться с 8:00 27 июня при условии стопроцентного доступа газовщиков во все отключенные домовладения и квартиры, для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность, уточнили в «Крымгазсети».
Ранее подача газа была временно приостановлена в 18 населенных пунктах Сакского региона в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции «Долинка». После выполнения работ газ поэтапно вернулся в дома абонентов. В четверг в десяти селах Сакского района восстановили подачу голубого топлива.