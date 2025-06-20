Рустам Солнцев задолжал 100 тысяч рублей по административным штрафам в РФ

Санкции в отношении Калганова связаны с его публичными высказываниями. В частности, в августе 2023 года он разместил на YouTube видео, в котором критиковал действия российской армии — этот ролик впоследствии стал недоступен. Позже, в апреле 2024 года, шоумен опубликовал в своём Telegram-канале материалы, содержащие, по мнению властей, признаки дискредитации вооружённых сил РФ.