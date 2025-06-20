Рустам Солнцев задолжал 100 тысяч рублей по административным штрафам в РФ

В отношении Рустама Калганова, более известного как Солнцев и внесённого в реестр иностранных агентов, были возбуждены исполнительные производства из-за накопившихся административных штрафов на сумму 100 тысяч рублей.
Информация подтверждается судебными документами и данными Федеральной службы судебных приставов.
По имеющимся сведениям, в ноябре 2024 года в отношении блогера были открыты два исполнительных производства, причиной которых стала задолженность по исполнительным документам.
Санкции в отношении Калганова связаны с его публичными высказываниями. В частности, в августе 2023 года он разместил на YouTube видео, в котором критиковал действия российской армии — этот ролик впоследствии стал недоступен. Позже, в апреле 2024 года, шоумен опубликовал в своём Telegram-канале материалы, содержащие, по мнению властей, признаки дискредитации вооружённых сил РФ.
Ранее стало известно, что журналист Александр Невзоров*, который в РФ осужден заочно на восемь лет колонии, имеет долг по выплате налогов в размере почти 8 тыс. рублей.
* Признан в РФ иностранным агентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан членом запрещенного в России экстремистского объединения.