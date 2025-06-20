Бывший форвард омского «Авангарда» официально перешёл в «Спартак»

Официальный телеграм-канал московского «Спартака» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим омского «Авангарда» Никитой Холодилиным.
Нападающий подписал с московской командой двусторонний контракт сроком на три года, действующий до конца сезона 2027/28.
Холодилин имеет в своем активе 115 игр в КХЛ и 20 очков (12 голов и 8 передач).
Ранее мы писали, что переход Никиты в «Спартак» стал результатом обмена между «Авангардом» и столичным клубом. Помимо Холодилина, в Москву также были направлены Данила Сысоев и Данил Васильев. В рамках сделки омский клуб также передал спортивные права на Никиту Прищепова и получил денежную компенсацию.