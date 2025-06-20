Бывший форвард омского «Авангарда» официально перешёл в «Спартак»

Ранее мы писали, что переход Никиты в «Спартак» стал результатом обмена между «Авангардом» и столичным клубом. Помимо Холодилина, в Москву также были направлены Данила Сысоев и Данил Васильев. В рамках сделки омский клуб также передал спортивные права на Никиту Прищепова и получил денежную компенсацию.