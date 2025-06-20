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Бывший форвард омского «Авангарда» официально перешёл в «Спартак»

Никита Холодилин подписал соглашение на три года.

Источник: НП ХК «Авангард»

Официальный телеграм-канал московского «Спартака» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим омского «Авангарда» Никитой Холодилиным.

Нападающий подписал с московской командой двусторонний контракт сроком на три года, действующий до конца сезона 2027/28.

Холодилин имеет в своем активе 115 игр в КХЛ и 20 очков (12 голов и 8 передач).

Ранее мы писали, что переход Никиты в «Спартак» стал результатом обмена между «Авангардом» и столичным клубом. Помимо Холодилина, в Москву также были направлены Данила Сысоев и Данил Васильев. В рамках сделки омский клуб также передал спортивные права на Никиту Прищепова и получил денежную компенсацию.