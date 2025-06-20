Певец Воробьев схватился за аккордеон на форуме в Питере. Видео

Воробьев выступил на двух мероприятиях форума 19 июня.
Певец Алексей Воробьев во время одной из вечеринок, проходивших в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), исполнил песню «Под южным небом мы расстанемся с тобой» и аккомпанировал себе на аккордеоне. Соответствующее видео опубликовал «Пятый канал».
На кадрах видно, как Воробьев в белой рубашке и с красным аккордеоном вышел на сцену, погружая публику в атмосферу советской киноромантики. В его репертуаре прозвучала композиция Feeling Good Нины Симон, сообщил телеканал. Вечером 19 июня певец дал два выступления: на афтепати «ПМЭФ-2025», проходившей в «Гранд Отеле Мойка 22», а также на мероприятии, организованном Independent Media.
Ранее, 8 июня, в кинопарке «Москино» проходили съемки фильма «Московская касса невест», который продюсирует киностудия имени Горького. Роль молодого афериста Лаврика играет Воробьев. Также среди актерского состава — хореограф Егор Дружинин. передает «360.ru».