Певец Воробьев схватился за аккордеон на форуме в Питере. Видео

На кадрах видно, как Воробьев в белой рубашке и с красным аккордеоном вышел на сцену, погружая публику в атмосферу советской киноромантики. В его репертуаре прозвучала композиция Feeling Good Нины Симон, сообщил телеканал. Вечером 19 июня певец дал два выступления: на афтепати «ПМЭФ-2025», проходившей в «Гранд Отеле Мойка 22», а также на мероприятии, организованном Independent Media.