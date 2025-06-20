В российских школах с 1 сентября начнут действовать новые требования: что надо знать

С 1 сентября 2025 года в российских школах вступают в силу единые образовательные стандарты по всем предметам учебной программы. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ.
«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», — пояснил Кравцов.
Министр также уточнил, что новые образовательные стандарты начнут действовать во всех школах страны с 1 сентября 2025 года. При этом введенные требования согласованы с положениями Трудового кодекса РФ, что позволит установить четкие нормативы педагогической нагрузки.
Ранее на полях ПМЭФ Кравцов рассказал о популярных направлениях у молодежи при поступлении в вуз.