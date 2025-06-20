В Минпросвещения анонсировали новые требования к школам

Глава ведомства уточнил, что педагоги получат полностью готовые учебные программы, которые будут регламентировать содержание и объём занятий для каждого класса. Нововведение предусматривает чёткое распределение учебного времени по темам в рамках конкретных предметов.
Грядущие нормы согласованы с положениями Трудового кодекса, что позволит упорядочить рабочую нагрузку преподавателей.
А ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить поборы в школах, вузах и детсадах и ввести уголовную ответственность. По его словам, родителей в школах часто заставляют оплатить ремонт, купить мебель или технику, а студентов принуждают покупать литературу преподавателей. Также депутат призвал увеличить финансирование системы образования до 7% ВВП.