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В Минпросвещения анонсировали новые требования к школам

С 1 сентября 2025 года в российских школах начнёт действовать единый стандарт изучения всех дисциплин. Об этом сообщил РИА «Новости» министр просвещения Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.

Источник: Life.ru

Глава ведомства уточнил, что педагоги получат полностью готовые учебные программы, которые будут регламентировать содержание и объём занятий для каждого класса. Нововведение предусматривает чёткое распределение учебного времени по темам в рамках конкретных предметов.

Грядущие нормы согласованы с положениями Трудового кодекса, что позволит упорядочить рабочую нагрузку преподавателей.

А ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить поборы в школах, вузах и детсадах и ввести уголовную ответственность. По его словам, родителей в школах часто заставляют оплатить ремонт, купить мебель или технику, а студентов принуждают покупать литературу преподавателей. Также депутат призвал увеличить финансирование системы образования до 7% ВВП.