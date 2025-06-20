МАГАТЭ опровергло наличие у Ирана ядерной бомбы на момент начала атак

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси опроверг информацию о том, что Иран создал ядерную бомбу к моменту начала атак Израиля. Об этом он заявил в интервью изданию La Nacion.
Отвечая на вопрос «Делал ли Иран бомбу?», Гросси ответил: «Ответ на данный момент — нет. Но у него было много элементов, ведущих к ней».
Гросси подчеркнул опасность спекуляций о времени, необходимом Ирану для создания ядерного оружия, и призвал к осторожности в этом вопросе, напомнив о ложных заявлениях о наличии оружия у Ирака, говорится в сообщении.
Ранее сенатор Марк Уорнер заявил, что национальная американская разведка не обнаружила весомых доказательств работы иранского правительства над разработкой ядерного оружия. Он напомнил, что в марте глава национальной разведки США Тулси Габбард сообщала, что Иран ничего не делал для создания подобного вооружения.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп утвердил план военной операции против Ирана, но пока не дал команду о его исполнении, надеясь на отказ Тегерана от ядерной программы. По данным журналистов, глава Белого дома считает, что угроза присоединения США к израильским авиаударам заставит Иран пойти на уступки.