МАГАТЭ опровергло наличие у Ирана ядерной бомбы на момент начала атак

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп утвердил план военной операции против Ирана, но пока не дал команду о его исполнении, надеясь на отказ Тегерана от ядерной программы. По данным журналистов, глава Белого дома считает, что угроза присоединения США к израильским авиаударам заставит Иран пойти на уступки.