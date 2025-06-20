Украина не стала оспаривать иски о блокаде Крыма

«Проведен колоссальный объем работы. Решение суда по нашим искам никем так и не было оспорено. Но наша работа еще не завершена, готовятся новые иски», — сказал Константинов в разговоре с РИА Новости. Он также заявил, что по завершении специальной военной операции Крым планирует потребовать от Украины компенсацию за причиненный ущерб.