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Украина не стала оспаривать иски о блокаде Крыма

Киев не стал обжаловать судебные иски, связанные с прекращением подачи электроэнергии и воды в Крым. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов на полях ПМЭФ-2025.

Украина отказалась оспаривать иски о блокаде Крыма.

Киев не стал обжаловать судебные иски, связанные с прекращением подачи электроэнергии и воды в Крым. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов на полях ПМЭФ-2025.

«Проведен колоссальный объем работы. Решение суда по нашим искам никем так и не было оспорено. Но наша работа еще не завершена, готовятся новые иски», — сказал Константинов в разговоре с РИА Новости. Он также заявил, что по завершении специальной военной операции Крым планирует потребовать от Украины компенсацию за причиненный ущерб.

Ранее судебные инстанции Крыма полностью удовлетворили требования, предъявленные к украинским властям в связи с нанесенным Республике ущербом в результате водной и энергетической блокад полуострова. По словам Константинова, совокупный размер ущерба от этих двух блокад превысил 14 триллионов рублей. В настоящее время ведется работа по оценке последствий продовольственной, транспортной и банковской блокад, а также от террористических актов.

Ранее в рамках ПМЭФ-2025 Константинов заявлял, что украинское руководство, отказываясь признавать российский статус Крыма, создало себе политические трудности и не намерено пересматривать свою позицию. Кроме того, Россия неоднократно выдвигала требования о международном признании Крыма и других регионов в составе РФ, а также о выводе украинских военных формирований с этих территорий.