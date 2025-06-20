В Приморье бывшая студентка задолжала предприятию 200 тысяч рублей

Сельскохозяйственный кооператив в Приморье взыскал с ветеринарного фельдшера долг в 200 тысяч рублей. Девушка должна была проработать на предприятии 10 лет, за это от работодателя она получала стипендию во время своего обучения, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по краю.
История началась с благородной инициативы предприятия — оно взяло на себя обучение будущего ветеринарного фельдшера, выплачивая студентке стипендию в течение почти трех лет.
За это девушка обязалась отработать в хозяйстве не менее десяти лет. Однако, получив диплом, новоиспеченный ветврач продержалась на рабочем месте всего семь месяцев и вернула лишь малую часть потраченных на нее средств — всего 59 тысяч рублей.
Тогда предприятие обратилось в суд, который встал на сторону работодателя, обязав несостоявшуюся сотрудницу выплатить оставшуюся сумму — около 200 тысяч рублей.
Сначала девушка игнорировала свои обязательства. Только когда приставы наложили арест на ее зарплату на новом месте работы, она выплатила долг.
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