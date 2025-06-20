В Приморье бывшая студентка задолжала предприятию 200 тысяч рублей

Сельскохозяйственный кооператив в Приморье взыскал с ветеринарного фельдшера долг в 200 тысяч рублей. Девушка должна была проработать на предприятии 10 лет, за это от работодателя она получала стипендию во время своего обучения, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по краю.