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Слюсарь: силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал Юрий Слюсарь.

Врио губернатора Ростовской области уточнил, что объекты противника были зафиксированы на севере региона. Их уничтожили в Шолоховском и Кашарском районах.

Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Обломки БПЛА упали в огород.

«На севере области силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском и Кашарском районах. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолётного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.

Он отметил, что возгораний и разрушений нет. Обломки БПЛА обезвредят сапёры.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над городом Воронежем ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

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