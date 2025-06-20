Слюсарь: силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора Ростовской области уточнил, что объекты противника были зафиксированы на севере региона. Их уничтожили в Шолоховском и Кашарском районах.
Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Обломки БПЛА упали в огород.
«На севере области силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском и Кашарском районах. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолётного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.
Он отметил, что возгораний и разрушений нет. Обломки БПЛА обезвредят сапёры.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над городом Воронежем ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.