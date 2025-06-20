Напечатал — и живи. Россиянам предложили переехать в необычные дома

— Минстрой уже озвучил планы о том, что в стране в течение пяти лет должны напечатать миллион квадратных метров жилья. На мой взгляд, перспективно будет применять строительную печать в ИЖС. Сейчас больше половины жилья в России люди строят сами. Когда они слышат, что дом можно напечатать, это вызывает интерес. А когда узнают, что это еще и быстро, и не нужно ждать новоселья годами, то это часто становится решающим аргументом в пользу 3D-печати. Во всем мире этим никого не удивишь. Думаю, что в ближайшие три-четыре года мода на такие дома будет только нарастать.