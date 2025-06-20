Напечатал — и живи. Россиянам предложили переехать в необычные дома

К 2030 году в России могут напечатать на 3D-принтере миллион квадратов жилья, заявили недавно в Минстрое. Научный руководитель Института строительных материалов и технологий НИУ МГСУ, председатель комитета по науке и инновационному развитию Российского союза строителей Андрей Пустовгар рассказал, насколько реальны эти планы, где в стране уже есть такие объекты и будет ли такое строительство дешевле.
Антонина Лопаева, aif.ru: Про то, что дома можно не только строить, но и печатать на 3D-принтере, в мире говорят уже лет 20. В США, Китае, ОАЭ так создают целые поселки. А есть реальные примеры напечатанных объектов в России?
Андрей Пустовгар: Да, их уже немало. Свердловская область использует технологию, чтобы создавать офисы и коттеджи, а в Тюмени дома печатают для переселенцев из аварийного жилья. Активно осваивают строительную 3D-печать для создания отелей в Татарстане — это Казань, Набережные Челны. В Краснодарском крае напечатан экопоселок, в Тульской области построили, а в Геленджике возводят гостиницу. Очень популярны глэмпинги. Туристы приезжают, пробуют жить в них, понимают, что 3D-печать — это уже не экзотика. Кто-то сразу ищет, где напечатать такой же дом на своем участке.
Кстати, в России есть даже единственный в мире 3D-объект, который установлен за Полярным кругом. Это дом для отдыха рабочих, и находится он на Ямале.
— То есть речь не только о жилых домах?
— Совершенно верно. Очень интересный опыт в Орловской области: там напечатали укрытия от дронов. Они находятся рядом с автобусными остановками. Объекты прошли испытания на воздействие осколков и пуль и подтвердили свою надежность. Оказалось, что печатать укрытия выгодней, чем изготавливать на заводах ЖБИ. Утром запускаем печать прямо на месте, а через два-три часа, к обеду, все готово.
— А сколько времени уйдет на то, чтобы напечатать себе дом?
— В среднем, технологии ускоренного строительства, основанные на укрупненной сборке конструкций, дают возможность сократить сроки возведения объектов до 30−45 дней. Рекорды разные. В Южной Африке коллеги напечатали дом площадью 50 квадратных метров за восемь часов, причем использовали местный материал — глину. Есть примеры, когда дом на 160 квадратов возводили за 45 часов.
— 3D-печать — это дешевле обычных строительных технологий?
— Зависит от площади, архитектурных особенностей и других характеристик. Но в целом себестоимость квадратного метра теплового контура — это несущие и ограждающие конструкции — может составлять 5−7,5 тысячи рублей. Горизонтальные поверхности 3D-принтеру пока даются не так легко, поэтому напечатать дом под ключ с потолками и полами сразу затруднительно. То есть 3D-печать не исключает труда других работников, которые будут заниматься внутренней отделкой, гидроизоляцией, утеплением и так далее.
Если сравнивать стройку типового дома с использованием 3D-принтера и без него, то, как правило, цена за напечатанный дом оказывается конкурентоспособной и в зависимости от региона, этажности, качества материалов и других факторов может составлять 30−50 тысяч рублей. По стоимости квадратного метра напечатанный дом может вполне конкурировать с домами из газобетона и даже с каркасными домами. И будет дешевле, чем дом из кирпича или клееного бруса. Не говоря уже о том, что объект строится быстро.
— За счет чего выходит экономия?
— Первое — это, конечно, скорость возведения конструкций. Вторая — это возможность строить из местных материалов. Чем ниже затраты на логистику, тем дешевле конечный продукт. В России, например, чаще всего печатают здания из бетона.
Третий момент — застройщику не нужно содержать обширную материально-техническую базу. 3D-принтер можно установить прямо на стройке, и он будет работать. Хотя есть и такой вариант, когда отдельные элементы здания печатают в цеховых условиях, затем доставляют на место и собирают.
В традиционном строительстве около 30% затрат приходится на материалы, 20−25% — это стоимость машин и оборудования и почти 50% — это труд рабочих. В 3D-печати материал для строительства будет дороже на 30−50%. Но зато расходы на оборудование и рабочую силу сильно меньше. Сейчас, когда повсюду дефицит кадров, аддитивная печать может отчасти снять с застройщиков эту головную боль.
— Получается, что 3D-принтер — это конкурент заводам ЖБИ?
— Если мы говорим про производство отдельных элементов, то да. Заводам важно выпустить как можно больше типовых элементов: в этом их экономическая эффективность. А при 3D-печати неважно, какую деталь изготавливать и какой она должна быть формы. У вас есть информационная модель элемента, переводите в G-коды, и принтер ее печатает. Никаких чертежей на бумаге, опалубок и прочего.
Есть множество зарубежных исследований, которые подтверждают, что 3D-печать выгодно использовать в странах, где нет дешевой рабочей силы, где не хватает высококвалифицированных специалистов и где нужно решить социальные проблемы, в том числе связанные с миграцией. Например, в Индии буквально поставили госзадачу — массово оснастить города общественными туалетами. С помощью 3D-печати это дешево и быстро. А в странах Африки так решают квартирный вопрос местного населения.
— А в России государство как-то обращает внимание на аддитивные технологии?
— Минстрой уже озвучил планы о том, что в стране в течение пяти лет должны напечатать миллион квадратных метров жилья. На мой взгляд, перспективно будет применять строительную печать в ИЖС. Сейчас больше половины жилья в России люди строят сами. Когда они слышат, что дом можно напечатать, это вызывает интерес. А когда узнают, что это еще и быстро, и не нужно ждать новоселья годами, то это часто становится решающим аргументом в пользу 3D-печати. Во всем мире этим никого не удивишь. Думаю, что в ближайшие три-четыре года мода на такие дома будет только нарастать.
Добавлю, что США, Китай и Россия — это топ-3 стран, чья научная информация в сфере строительной 3D-печати наиболее востребована и действительно обогащает рынок аддитивных технологий. И было бы здорово, если бы предприятия, которые осваивают этот способ строительства, получали господдержку.