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Михаил Смирнов попросил написать ему о символах Самарской области прямо в ВК

Первый вице-губернатор и председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов опубликовал необычный пост в своем Telegram-канале.

Первый вице-губернатор и председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов опубликовал необычный пост в своем Telegram-канале.

В публикации он показал ретро-фотографии губернии и задал вопрос: достаточно ли у региона своих символов?

"Я говорю не только о Волге, Жигулях и пиве, но и о нашей общей истории. 125 лет назад купец, художник и фотограф Константин Головкин начал издавать открытки с видами Самары, волжских просторов и Жигулей.

Благодаря этому сегодня мы можем увидеть, как выглядел город и Волга в 1900 году. С представленными открытками и другими работами можно ознакомиться на сайте Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина", — напомнил председатель правительства региона.

Михаил Смирнов с грустью отметил, что неизвестно, где находится могила Константина Головкина, так как кладбище, где покоились его останки, давно снесли.

«Но остался его знаменитый “Дом со слонами” — один из немногих публичных символов истории Самарской области.

И изображения исчезнувшего города хлеботорговцев, мещан, ремесленников. Но таких известных объектов-символов, как «Дом со слонами», бункер Сталина или костел, можно насчитать всего несколько десятков", — написал Смирнов.

Также он поделился несколькими фотографиями из архива Головкина.

«Что еще может стать символом региона, стать его визитной карточкой в будущем? Жду ваши предложения в комментариях на моей странице ВКонтакте», — обратился к самарцам глава местного кабинета министров.

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