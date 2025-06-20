Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велопробег в поддержку экологии пройдет в Астане

В Астане 21 июня пройдёт масштабный велопробег на 25 километров. Мероприятие организовано в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» и направлено на популяризацию здорового образа жизни и бережного отношения к окружающей среде, передает ИА El.kz.

Источник: Акимат Астаны

По информации городского акимата, старт назначен на 09:00. Участники начнут движение с кольцевой велодорожки в сторону Косшы и завершат маршрут в парке «Зеленый пояс» в жилом массиве Уркер (Ильинка). Регистрация желающих пройдет в день мероприятия с 07:30 до 09:00, участие абсолютно бесплатное. Главное условие — наличие собственного велосипеда.

Как подчеркнула пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта города Астаны Мадина Айткалиева, это не спортивное состязание: главная цель — активное участие горожан и осознанная забота о природе.

В завершение акции среди зарегистрированных участников пройдет лотерея с розыгрышем ценных призов, которая станет приятным бонусом для всех участников.