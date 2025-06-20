Велопробег в поддержку экологии пройдет в Астане

По информации городского акимата, старт назначен на 09:00. Участники начнут движение с кольцевой велодорожки в сторону Косшы и завершат маршрут в парке «Зеленый пояс» в жилом массиве Уркер (Ильинка). Регистрация желающих пройдет в день мероприятия с 07:30 до 09:00, участие абсолютно бесплатное. Главное условие — наличие собственного велосипеда.
Как подчеркнула пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта города Астаны Мадина Айткалиева, это не спортивное состязание: главная цель — активное участие горожан и осознанная забота о природе.
В завершение акции среди зарегистрированных участников пройдет лотерея с розыгрышем ценных призов, которая станет приятным бонусом для всех участников.