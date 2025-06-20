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Поступление в вузы Татарстана: в какие сроки можно подать документы

Сегодня в вузах Татарстана начался прием документов для поступления. До какого срока абитуриенты могут подать заявления — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование.

В промежутке с 15 по 20 июля завершится прием документов для тех, кто поступает на специальности, вступительные испытания для которых вуз проводит самостоятельно, 25 июля — для остальных абитуриентов.

27 июля татарстанские вузы должны обнародовать списки проходящих на бюджетные места абитуриентов на основном этапе. 1 августа завершится прием согласий от поступающих с приоритетным правом зачисления. Со 2 по 3 августа станут известны зачисленные в вуз с приоритетным правом. До 5 августа продлится прием согласий на основном этапе, а 6—7 августа будут обнародованы списки поступивших на основном этапе.

Магистратура и специализированное высшее образование.

Не позднее 20 августа вузы Татарстана завершат приём документов на основном этапе зачисления. До 24 августа необходимо дать согласие на зачисление на основном этапе. С 24 по 29 августа будут опубликованы приказы о зачислении.

Аспирантура.

При поступлении на аспирантуру следует учитывать, что даты приёма документов вуз устанавливает самостоятельно. Поэтому точную информацию можно узнать на сайте конкретного учебного заведения.