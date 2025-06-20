Поступление в вузы Татарстана: в какие сроки можно подать документы

27 июля татарстанские вузы должны обнародовать списки проходящих на бюджетные места абитуриентов на основном этапе. 1 августа завершится прием согласий от поступающих с приоритетным правом зачисления. Со 2 по 3 августа станут известны зачисленные в вуз с приоритетным правом. До 5 августа продлится прием согласий на основном этапе, а 6—7 августа будут обнародованы списки поступивших на основном этапе.