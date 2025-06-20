В городах Иркутской области нашли вредные вещества в воздухе

Замеры проводят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. В каждом городе работают стационарные посты, которые проверяют воздух на содержание от 4 до 19 опасных веществ — в зависимости от местной промышленной специфики. Например, в Иркутске контролируют 19 показателей, а в небольших городах — от 4 до 8. Все полученные данные передаются в профильные ведомства для анализа и принятия мер.