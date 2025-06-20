В городах Иркутской области нашли вредные вещества в воздухе

В Иркутской области продолжается постоянный контроль качества воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управление Роспотребнадзора, специалисты проверяют атмосферу в восьми промышленных городах региона.
За первые пять месяцев 2025 года проведены тысячи замеров. Больше всего исследований — 1664 — выполнено в Иркутске. В Ангарске проверили 780 проб, в Шелехове — 676, в Усолье-Сибирском и Черемхово — по 442, в Зиме и Свирске — по 338.
— Результаты показали, что в некоторых городах воздух содержит вредные вещества выше допустимых норм. В Иркутске в 15 из 26 проб обнаружили превышение по бенз (а)пирену — опасному канцерогену. Также здесь фиксировались повышенные уровни взвешенных частиц, бутилацетата и других химических соединений, — рассказывают в Роспотребнадзоре.
В Ангарске в двух случаях зафиксировали превышение формальдегида, а в Шелехове — диоксида азота. Хорошие новости: в Зиме, Усолье-Сибирском, Свирске и Черемхово все показатели оставались в пределах нормы.
Замеры проводят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. В каждом городе работают стационарные посты, которые проверяют воздух на содержание от 4 до 19 опасных веществ — в зависимости от местной промышленной специфики. Например, в Иркутске контролируют 19 показателей, а в небольших городах — от 4 до 8. Все полученные данные передаются в профильные ведомства для анализа и принятия мер.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что администрация Иркутска опровергла слухи о пожаре на полигоне бытовых отходов.