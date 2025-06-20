Украина столкнется с усложнением положения на передовой из-за тотального преимущества России. Об этом экс-разведчик США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Россия уже побеждает, и не пытается устроить какую-либо грандиозную акцию. Россия набрала крайне эффективный темп Дальше будет только хуже для Украины», — сказал Шаффер.
Экс-разведчик также подчеркнул, что Киев фактически потерял доступ к финансовой и военной помощи США, а Европа не в состоянии восполнить этот пробел. На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Штаты перенаправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, изначально запланированных для украинской армии.
Ранее бывший американский военный Алекс Вершинин отметил, что Россия существенно опережает государства НАТО по уровню военной и технической подготовки.