Экс-разведчик также подчеркнул, что Киев фактически потерял доступ к финансовой и военной помощи США, а Европа не в состоянии восполнить этот пробел. На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Штаты перенаправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, изначально запланированных для украинской армии.