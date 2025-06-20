Исследование Life.ru: Россияне не знают, как действовать при ЧС и не делают запасы

При этом уровень личной готовности к ЧС остается крайне низким. Лишь 6,7% респондентов уверены, что знают, как действовать в случае угрозы и могут оперативно эвакуироваться. Примерно каждый третий (33,6%) признался, что не имеет никакого плана действий, а 38% рассчитывают в критической ситуации исключительно на помощь экстренных служб. Что касается базовых запасов — воды, продуктов питания и медикаментов хотя бы на трое суток — они есть у 23,5% участников. В то же время 41,9% респондентов признались, что никогда не задумывались о создании «тревожного запаса». После участия в опросе желание подготовить его выразили 34,6%.