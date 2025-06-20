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Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе выписали из больницы

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выписан из медицинского учреждения, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выписан из медицинского учреждения, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Ранее футболист был госпитализирован с тяжёлым расстройством желудочно-кишечного тракта (острый гастроэнтерит — прим. ред.), из-за чего не смог принять участие в первом матче «Реала» на клубном чемпионате мира против саудовской команды «Аль-Хиляль» (1:1).

Как уточняет пресс-служба «сливочных», игрок присоединится к команде и продолжит восстановительные процедуры.

Мбаппе 26 лет. Он перешёл в мадридский клуб летом 2024 года. По итогам прошедшего сезона французский форвард завоевал «Золотую бутсу» — приз, вручаемый лучшему снайперу европейских национальных чемпионатов. В испанской Ла Лиге он отметился 31 результативным ударом по воротам соперника.

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