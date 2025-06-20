Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе выписали из больницы

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выписан из медицинского учреждения, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Ранее футболист был госпитализирован с тяжёлым расстройством желудочно-кишечного тракта (острый гастроэнтерит — прим. ред.), из-за чего не смог принять участие в первом матче «Реала» на клубном чемпионате мира против саудовской команды «Аль-Хиляль» (1:1).
Как уточняет пресс-служба «сливочных», игрок присоединится к команде и продолжит восстановительные процедуры.
Мбаппе 26 лет. Он перешёл в мадридский клуб летом 2024 года. По итогам прошедшего сезона французский форвард завоевал «Золотую бутсу» — приз, вручаемый лучшему снайперу европейских национальных чемпионатов. В испанской Ла Лиге он отметился 31 результативным ударом по воротам соперника.
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