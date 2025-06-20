Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе выписали из больницы

Ранее футболист был госпитализирован с тяжёлым расстройством желудочно-кишечного тракта (острый гастроэнтерит — прим. ред.), из-за чего не смог принять участие в первом матче «Реала» на клубном чемпионате мира против саудовской команды «Аль-Хиляль» (1:1).