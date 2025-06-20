ВЦИОМ: большинство россиян готовы служить Родине в случае серьезной угрозы

«По итогам опроса мы видим, что подавляющее большинство россиян — 87% — готовы послужить Родине в случае серьезной угрозы. При этом мужчины практически в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, оказывать профессиональную помощь, так и к волонтерству, тогда как женщины чаще выбирают гуманитарные миссии», — сказал Древаль в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что результаты опроса показывают: в глазах россиян главными героями современности являются участники специальной военной операции.