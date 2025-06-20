ВЦИОМ: большинство россиян готовы служить Родине в случае серьезной угрозы

87% опрошенных россиян заявили, что готовы встать на защиту России в случае угрозы.
Большинство граждан России в ходе опроса заявили о своей готовности встать на защиту страны при возникновении реальной угрозы. Об этом на полях ПМЭФ-2025 рассказал глава Российского общества «Знание» Максим Древаль, ссылаясь на совместный опрос с аналитическим центром ВЦИОМ.
«По итогам опроса мы видим, что подавляющее большинство россиян — 87% — готовы послужить Родине в случае серьезной угрозы. При этом мужчины практически в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, оказывать профессиональную помощь, так и к волонтерству, тогда как женщины чаще выбирают гуманитарные миссии», — сказал Древаль в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что результаты опроса показывают: в глазах россиян главными героями современности являются участники специальной военной операции.
Общество «Знание» совместно с ВЦИОМ в мае 2025 года организовало исследование, направленное на изучение представлений о героизме в современной России. В опросе, проведенном методом телефонных интервью с использованием стратифицированной случайной выборки, приняли участие 1600 граждан Российской Федерации в возрасте старше 18 лет, пишет «Царьград».