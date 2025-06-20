«Чтобы перестали заходить с ноги»: В Госдуме хотят запретить навязывание смесей в роддомах

«Мы отрабатываем законопроект о том, чтобы фармкомпании перестали с ноги заходить в наши роддома», — сказала ТАСС во время ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, отметив, что практика навязывания фармакологическими компаниями своей продукции искоренена в поликлиниках и больницах, но по-прежнему практикуется в родильных домах.