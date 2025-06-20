«Чтобы перестали заходить с ноги»: В Госдуме хотят запретить навязывание смесей в роддомах

В России могут запретить навязывание детских смесей в роддомах. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме.
«Мы отрабатываем законопроект о том, чтобы фармкомпании перестали с ноги заходить в наши роддома», — сказала ТАСС во время ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, отметив, что практика навязывания фармакологическими компаниями своей продукции искоренена в поликлиниках и больницах, но по-прежнему практикуется в родильных домах.
По словам Буцкой, представители производителей детских смесей под видом помощи приносят в родильные дома образцы своей продукции, после чего матери продолжают кормить детей этими смесями, что сильно отражается на их семейном бюджете. Депутат добавила, что смеси менее полезны, чем грудное вскармливание и могут провоцировать у детей ожирение и диабет.
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