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На Большой Филевской улице с 3 июля изменится схема движения

Водителям рекомендуется внимательно следить за дорожными знаками.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Для улучшения транспортной ситуации с 3 июля отменится возможность левого поворота с Большой Филевской улицы на прилегающую территорию (в районе дома 21, корпуса 2).

Это изменение сделает движение более безопасным и удобным. Ранее здесь возникали сложности при разъезде автомобилей на повороте, что приводило к заторам и аварийным ситуациям.

При движении в область теперь можно будет заехать во двор, выполнив разворот в сторону дома 21/19, корпуса 3 на Большой Филевской улице. Перепробег составит не более 150 метров.

Водителям рекомендуется внимательно следить за дорожными знаками и заранее ознакомиться с обновленной схемой движения.