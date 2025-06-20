На Большой Филевской улице с 3 июля изменится схема движения

Для улучшения транспортной ситуации с 3 июля отменится возможность левого поворота с Большой Филевской улицы на прилегающую территорию (в районе дома 21, корпуса 2).
Это изменение сделает движение более безопасным и удобным. Ранее здесь возникали сложности при разъезде автомобилей на повороте, что приводило к заторам и аварийным ситуациям.
При движении в область теперь можно будет заехать во двор, выполнив разворот в сторону дома 21/19, корпуса 3 на Большой Филевской улице. Перепробег составит не более 150 метров.
Водителям рекомендуется внимательно следить за дорожными знаками и заранее ознакомиться с обновленной схемой движения.