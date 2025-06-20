Студент Пермского политеха стал чемпионом России по автомобильному кроссу

Гонки прошли в Омске с 14 по 15 июня. За победу боролись около 50 спортсменов из 12 регионов страны. В число представителей Пермского края вошел студент института дорожного строительства и транспорта (ИДСТ) Пермского Политеха Михаил Жужгов. По итогам соревнований он занял первое место в одном из направлений.
Гонки в Омске стали третьим этапом чемпионата России, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Михаил Жужгов продемонстрировал высокие мастерство и скорость в категории Д2Н — легковые автомобили семейства ВАЗ с приводом на переднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1600 кубических сантиметров. Первокурсник ИДСТ показал наилучший результат среди спортсменов из Курска, Братска, Екатеринбурга и других городов России, став первым в своей категории.
За плечами студента Пермского Политеха множество ярких достижений в автоспорте. С 12 лет он участвовал в состязаниях всероссийского уровня и занимал почетные места на пьедестале. За несколько лет политехник трижды становился одним из самых молодых чемпионов страны, а в прошлом году завоевал кубок России по автокроссу.
Сейчас Михаил Жужгов будет готовиться к следующему, четвертому, этапу чемпионата России, который пройдет в Чусовом в июле.