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Студент Пермского политеха стал чемпионом России по автомобильному кроссу

Гонки прошли в Омске с 14 по 15 июня.

Гонки прошли в Омске с 14 по 15 июня. За победу боролись около 50 спортсменов из 12 регионов страны. В число представителей Пермского края вошел студент института дорожного строительства и транспорта (ИДСТ) Пермского Политеха Михаил Жужгов. По итогам соревнований он занял первое место в одном из направлений.

Гонки в Омске стали третьим этапом чемпионата России, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Михаил Жужгов продемонстрировал высокие мастерство и скорость в категории Д2Н — легковые автомобили семейства ВАЗ с приводом на переднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1600 кубических сантиметров. Первокурсник ИДСТ показал наилучший результат среди спортсменов из Курска, Братска, Екатеринбурга и других городов России, став первым в своей категории.

За плечами студента Пермского Политеха множество ярких достижений в автоспорте. С 12 лет он участвовал в состязаниях всероссийского уровня и занимал почетные места на пьедестале. За несколько лет политехник трижды становился одним из самых молодых чемпионов страны, а в прошлом году завоевал кубок России по автокроссу.

Сейчас Михаил Жужгов будет готовиться к следующему, четвертому, этапу чемпионата России, который пройдет в Чусовом в июле.