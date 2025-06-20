Студент Пермского политеха стал чемпионом России по автомобильному кроссу

За плечами студента Пермского Политеха множество ярких достижений в автоспорте. С 12 лет он участвовал в состязаниях всероссийского уровня и занимал почетные места на пьедестале. За несколько лет политехник трижды становился одним из самых молодых чемпионов страны, а в прошлом году завоевал кубок России по автокроссу.