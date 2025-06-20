В Ростовской области объявили беспилотную опасность утром 20 июня

В Ростовской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в региональном МЧС. Сообщения жители Донского региона получили утром 20 июня около 07:04 часов.
Дончан просят срочно покинуть открытые участки улиц и найти безопасное укрытие. Также не стоит подходить к окнам. Главное — это сохранять спокойствие.
Напомним, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны Ростовской области сбили БПЛА над Шолоховском и Кашарском районах. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
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